Ousadia é campeão do Torneio de Mariápolis

O Atlético Ousadia organizou no domingo (26), o dia todo no Estádio Municipal Benedito Antônio João em Mariápolis, o seu 2º Torneio Regional Aberto de Futebol Médio.

O evento esportivo teve a participação de dezesseis equipes de Mariápolis e cidades da região.

O time mariapolense em campo fez o dever de casa e conquistou o título de campeão do evento esportivo, após empatar no tempo normal sem abertura de contagem e vencer nas penalidades por 1 a 0 o time adamantinenense do Jardim Bela Vista F.C.

Os organizadores premiaram ainda o Santos Studio Fitnes F.C./ Mariápolis (3° lugar), artilheiro Matheuzinho (02- gols Atlético Ousadia) e o goleiro menos vazado Japa (Jardim Bela Vista F.C.).