Polícia resgata mulher que foi enterrada viva em túmulo

Uma mulher foi resgatada após ser enterrada viva dentro de um túmulo no Cemitério Municipal de Visconde do Rio Branco, a 267 km de Belo Horizonte. O local onde ela foi enterrada faz parte de um conjunto de sepulturas interditadas.

A PM (Polícia Militar) foi acionada por funcionários do cemitério, que viram a sepultura fechada com tijolo e cimento fresco e com manchas de sangue. Os militares chegaram ao local e ouviram o pedido de socorro da vítima.

“A lápide estava fechada com tijolo e massa, que foi quebrado para poder socorrer a vítima”, contou um militar que atendeu a ocorrência.

Uma equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi mobilizada para socorrer a mulher, que tinha lesões na cabeça. O estado de saúde da vítima ainda não foi revelado.

Segundo a PM, entre os suspeitos do crime está o companheiro da vítima, que está foragido. A mulher conto aos militares que foi agredida e sequestrada por dois homens encapuzados. Os suspeitos foram identificados, mas ainda não foram presos.