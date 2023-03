FLÓRIDA: Em razão da dengue, Prefeitura notifica empresa Rumo para limpeza da ferrovia

Através de notificação, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está solicitando a empresa Rumo Logística, concessionária da ferroviária, para que tome as providências necessárias para a limpeza da linha do férrea e faixa de domínio, em razão do número elevado de casos de dengue no município.

A notificação assinada pelo prefeito Wilson Fróio Júnior foi enviada para a Rumo Logística no último dia 21 de março (terça-feira).

Na notificação, a Prefeitura ressalta que “após diversas denúncias anônimas e devidas verificações desta municipalidade, que constatou a veracidade das denúncias, informamos que a concessionária ferroviária Rumo Logística, tem o dever de fazer a devida limpeza onde encontram-se a linha do trem, no prazo máximo de 10 dias, nos termos da Lei Municipal nº 39 de 12 de novembro de 2017”.

A Prefeitura ressalta que o “não atendimento da referida notificação no prazo estabelecido causará a tomada das devidas providências legais”.

Ainda, a Prefeitura informa que a empresa se encontra sujeita a multa e a devida sanções legais, contando a partir do prazo máximo citado em caso de não observância da notificação.

“Desta forma, a fim de evitar mais transtornos, notificamos no sentido de promover a limpeza da linha ferroviária de forma amigável e extrajudicialmente”, finaliza a notificação emitida pela Prefeitura.