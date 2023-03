Voleibol renasce em Lucélia e estreia na Copa Super de Voleibol Paulista

O trabalho de iniciação à modalidade acontece através do projeto PEMCE – Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes, que hoje acontece dentro da municipalidade para diversas idades e modalidades. Instituído no ano de 2022, o PEMCE é o maior programa esportivo e cultural já existente dentro das políticas públicas voltadas a estas pastas e possui atualmente 530 alunos/atletas em diversas atividades.

O voleibol acontece no polo do Ginásio Walter Giovani de Brito, no Bairro Nosso Teto I, sob comando técnico da Professora Fernanda Monteiro com auxílio da funcionária Rosângela (Tikinha) todas as quartas, quintas e sextas feira (iniciação) e aos sábados com treinamentos específicos para equipes dê competições.

Lucélia, em sua estreia numa competição oficial demonstrou grande e promissor futuro esportivo com os atletas, disputando de frente com equipes que já estão formadas a mais tempo.

“Foi uma estreia como todas as outras, um pouco de tensão, nervosismo, mas que com o passar do tempo foi se tranquilizando e colocando o aprendizado em prática. Para o primeiro jogo oficial desta garotada, tanto no feminino quanto no masculino, estou mega feliz e com a certeza que estamos no caminho certo. A vitória não veio, porém conseguimos demonstrar que Lucélia renasceu e que os frutos a serem colhidos estão bem próximos”, relatou a técnica das equipes de Lucélia, Fernanda Monteiro.

“Nossos atletas foram de uma raça, uma entrega, que nos enchem de orgulho, o caminho foi trilhado e agora é só lapidar e treinar cada dia mais. Aproveito para agradecer a prefeita Tati Guilhermino por todo apoio nesse grandioso projeto, oportunizando grandes vivências para esses alunos de forma eficaz, qualificada e com muito suporte”, complementou Fernanda.

Os próximos desafios da equipe luceliense será a fase sub regional dos Jogos Abertos da Juventude, categoria Sub 19, onde o comandado de Fernanda, representando a bandeira de Lucélia, enfrentará a equipe de Adamantina.