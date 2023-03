Calouros de Agronomia do Centro Universitário de Adamantina realizam visita técnica à Cafeicultura Eldorado

A coordenação do curso de Agronomia, com o apoio da pró-reitoria de Ensino do Centro Universitário de Adamantina (ProEns), realizou uma visita técnica com os alunos do 1º termo em 11 de março à Cafeicultura Eldorado, no Bairro do Pavão, município de Adamantina. A atividade foi acompanhada pelo coordenador do curso, Prof. Dr. José Carlos Cavichioli, e pelo Prof. Dr. Delcio Cardim.

Na propriedade, os alunos foram recepcionados pelo sócio-proprietário Edson Frasson Teixeira e pelo engenheiro agrônomo João Paulo Figueiredo. João Paulo falou da utilização do café robusta na preparação do blend do café expresso, da dificuldade de obtenção deste tipo de café no mercado brasileiro e apresentou algumas amostras dos dois tipos de café, destacando as principais diferenças entre estas espécies. João explicou aos alunos o processo de armazenamento dos grãos e apresentou os silos da empresa, bem como os cuidados a serem observados para manter a qualidade.

Na apresentação do engenheiro agrônomo, foi destacada a importância de se manter um padrão de qualidade do campo ao processamento, citando que este café sempre chega em formato de grãos aos clientes e que o produto é moído na hora da extração do expresso. Falou sobre o preparo do blend, que carrega conhecimento, pesquisa e amor para uma experiência sensorial marcante. Os grãos, que são colhidos, secados e beneficiados no estágio certo de maturação concentram acidez, sacarose, óleos, aromas e sabores na medida certa. Para chegar a ele, mais de 40 variedades de café originárias de diversas regiões produtoras foram selecionadas.

Sobre a etapa da torra, foi destacado pelo técnico a importância de transformar o café em uma bebida de boa qualidade, ou seja, uma bebida encorpada, doce, de cor caramelo e que deva ser apreciada por qualquer bebedor de café. Para que isso ocorra, devem ser observados o tempo de torra e a temperatura.

Também foi explicado sobre a construção de máquinas para extração dos aromas e sabores do café expresso natural, sobre a produção de café verde para compor os blends especiais de café torrado em grãos, a produção de micro torradores para entregar café torrado fresco aos consumidores finais e sobre o projeto de integração de cafeicultores independentes no processo de produção de cafés especiais do grão à xícara.

Após a visita da indústria, os alunos puderam conhecer o cultivo do café robusta no campo, oportunidade em que foi explicado pelo engenheiro agrônomo os tratos culturais necessários para a condução deste café nas condições da Alta Paulista.

Edson explanou sobre o projeto de produção de mudas do café robusta para uso próprio e distribuição a produtores interessados em iniciar o cultivo desta espécie. Atualmente a Cafeicultura Eldorado produz mudas adequadas para as condições climáticas da região da Alta Paulista e fornece para produtores de diversos municípios.

Os visitantes ainda tiveram oportunidade de conhecer os cultivos experimentais de lúpulo e uva de mesa.

A coordenação do curso de Agronomia da FAI agradece à empresa pela oportunidade que foi dada aos alunos ingressantes em conhecer a cadeia produtiva do café robusta, desde o seu cultivo no campo, passando pela limpeza e torra até o empacotamento. Desta forma, procura-se aliar os conceitos teóricos com a aplicação prática para formação do futuro profissional da Agronomia.