FACULDADE GRATUITA: UNIVESP de Flórida Paulista tem últimos dias de inscrições para o Vestibular 2023

O Polo de Flórida Paulista da Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) informa que as inscrições para o Vestibular 2023 terminam dia 30 de março, portanto está nos últimos dias, para cursar faculdade de forma gratuita.

A Univesp Flórida Paulista, o Polo está localizado no prédio da Biblioteca Municipal, na Av. Expedicionários, 190, centro. Contatos pelo telefone 18 3581-1952 ou pelo e-mail [email protected]

No Polo da Univesp de Flórida Paulista, serão oferecidas 30 vagas, sendo para os seguintes cursos:

-EIXO LICENCIATUREA: Letras, Matemática e Pedagogia.

-EIXO DE COMPUTAÇÃO: Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia de Informação.

-EIXO DE NEGÓCIOS E PRODUÇÃO: Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais.

No Polo de Flórida Paulista os alunos contam com infraestrutura com computadores com headsets, webcams, impressora, acesso à internet e toda a plataforma digital da Univesp para que possam realizar as provas e as atividades avaliativas, além de contar tanto com o atendimento digital ou presencial para esclarecimentos de dúvidas.

As inscrições terminam dia 30/03, às 23h59, e devem ser feitas pelo site: vestibular.univesp.br