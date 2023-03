FLÓRIDA: Câmara aprova tradução simultânea de libras nas transmissões das sessões

Foi aprovado na última sessão ordinária da Câmara Municipal de Flórida Paulista um projeto de resolução instituindo a obrigatoriedade da tradução simultânea em língua brasileira de sinais – libras, em todas as sessões plenárias ordinárias do legislativo floridense.

O projeto é de autoria dos vereadores Rafael Gonçalves dos Santos (presidente da Câmara), Tiago Ribeiro de Souza, José Ricardo David de Oliveira e Priscila Lima dos Santos Palomares.

De acordo com os vereadores o projeto nasce da necessidade vislumbrada frente à informação de que no Brasil cerca de 5% da população é surda e, a maior parte dela usa a libras como auxílio para comunicação.

“Sabemos que em nosso município existem muitas pessoas que se enquadram em tais estatísticas sendo parte ativa da população floridense, merecendo assim que se adeque a comunicação oficial mais notória deste Poder a sua língua, ou seja, a tradução do teor das sessões ordinárias em libras”, afirmaram os vereadores.

“Atender as necessidades e expectativas dos deficientes auditivos é contribuir para a formação de sua cidadania, é um dever do Poder Legislativo, posto que assim, este pode exercer seu dever no tocante a inclusão social, fomentando a construção de uma sociedade mais cidadã, mais justa, menos segregativa”, completaram os vereadores.

Com a aprovação do Projeto de Resolução, que recebeu votação por unanimidade pelos vereadores, agora passará a ser obrigatória a tradução simultânea em libras todas as sessões da Câmara Municipal de Flórida Paulista, como já ocorre em várias outras cidades.