SALMOURÃO: Deputado destina recurso de R$ 50 mil para Casa da Esperança para atendimento dos idosos

A vereadora Francine Caetano informou a conquista de recursos financeiros na ordem de R$ 50 mil que serão destinados para a Casa da Esperança Emil Wirth de Salmourão.

O valor – destinado através da Secretaria do Desenvolvimento Social – foi enviado para a instituição através de indicação de emenda parlamentar do deputado estadual Vinícius Camarinha (PSDB/SP), que atendeu prontamente a pedido da vereadora, destinando essa verba que deverá ser utilizada para aquisição de equipamentos, mobiliários ou materiais permanentes. A vereadora ressaltou também a importância da atuação do enfermeiro Marcos Paio nesta grandiosa conquista para a entidade.

A vereadora observou que com essa verba, o Lar dos Idosos de Salmourão poderá melhorar a qualidade dos serviços oferecidos aos idosos que são assistidos pela entidade, uma vez que isso vai melhorar a qualidade de vida e ainda as condições de trabalho dos colaboradores do asilo.

“Aproveito para estender os votos de agradecimento ao deputado Vinícius Camarinha pela destinação da emenda e ainda ressaltar o grandioso trabalho realizado pelo deputado, através de uma parceria que já rendeu muitas conquistas e coisas boas para o município de Salmourão”, ressaltou a vereadora Francine Caetano.