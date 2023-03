FLÓRIDA: Prefeito Fróio recebe confirmação de manutenção do Programa Bolsa Trabalho

O prefeito Wilson Fróio Junior foi comunicado através do assessor especial Carlos Koji Takahashi informando a pedido do secretário de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab que o Programa Bolsa Trabalho terá sua manutenção em Flórida Paulista.

A manutenção do programa Bolsa Trabalho também foi confirmada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, sendo que a Prefeitura de Flórida Paulista deverá receber nos próximos dias as diretrizes do novo edital para a continuidade do programa.

O prefeito agradeceu o Governo do Estado pela manutenção do programa Bolsa Trabalho que beneficia diversas pessoas em Flórida Paulista.

Froio ressaltou a atenção do assessor especial do Gilberto Kassab assim como do secretário de Governo e Relações Institucionais, Carlos Takahashi que tem vínculos com Flórida Paulista.