SP-294: Acidente com quatro veículos deixou duas vítimas graves e duas leves

O grave acidente ocorrido por volta das 11h20 da manhã de hoje (30), no km 628 da SP-294 entre Irapuru e Junqueirópolis, deixou duas vítimas em estado grave e outras cinco levemente feridas.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional, o engavetamento envolveu dois veículos de passeio, uma caminhonete e uma ambulância UTI.

As vítimas graves estavam uma na caminhonete e outra na UTI.



Os cinco envolvidos com natureza considerada leve no momento do acidente estavam nos demais veículos.

Todas as vítimas foram socorridas e encaminhadas para o Pronto Socorro de Junqueirópolis onde permaneceram sob os cuidados das equipes médicas.

Ainda não se sabe o que teria causado o engavetamento e nem como ele teria começado, o que só será apurado com o decorrer do inquérito policial que contará com um laudo da perícia.

A Polícia Militar Rodoviária de Adamantina atendeu a ocorrência e prestou total apoio aos envolvidos.