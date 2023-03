Centro Universitário de Adamantina abre matrículas para nova pós em Gerontologia

O Centro Universitário de Adamantina abre período de matrículas para a nova especialização em Gerontologia, prevista para iniciar no segundo semestre. Com carga horária de 450 horas e duração de 18 meses, o curso contribui para o desenvolvimento de competências e habilidades profissionais voltadas ao atendimento e acolhimento de idosos, com respeito às diretrizes públicas de saúde. A pós-graduação lato sensu é ofertada aos sábados remotamente de forma síncrona (ao mesmo tempo).

Direcionado a pessoas graduadas nas áreas de ciências biológicas e da saúde, ou das sociais e humanas e interessadas em geral no cuidado com idosos, o curso de especialização busca capacitar o profissional para atuação em equipes multidisciplinares e a proposição de serviços dirigidos.

“Em nosso contexto social, ainda se observa muita desinformação sobre a saúde do idoso, suas particularidades e os grandes desafios relacionados ao envelhecimento. É relevante esclarecer que este fenômeno contemporâneo traz em seu bojo transformações demográficas, sociais, econômicas, biológicas, culturais e ao mesmo tempo, também é produzido por tais mudanças. Compreender essas implicações se torna fundamental para que sociedade e profissionais de múltiplas áreas estejam preparados para dispensar um atendimento especializado à esta população”, explica a coordenadora do curso de pós-graduação em Gerontologia, Prof.ª Dra. Maria de Fátima Belancieri.

O curso será oferecido semanalmente com aulas on-line aos sábados, via Google Meet, das 8h às 12h e das 13h às 17h, em quatro módulos: I – Construção histórico-sociais do envelhecimento; II – Princípios básicos da Gerontologia; III – A Gerontologia e as Políticas Públicas de atenção ao idoso; e, módulo IV – A gestão de espaços, de pessoas e planejamento de serviços de atenção à pessoa idosa.

“O Centro Universitário de Adamantina atento à necessidade de qualificar e instrumentalizar tais profissionais, oferece o curso de especialização multidisciplinar em Gerontologia, visando sanar essa lacuna, ao fornecer referenciais teóricos e técnicos para que o especializando possa compreender as singularidades dessa etapa do desenvolvimento humano e das práticas preventivas e interventivas no cuidado ao idoso”, ressalta a coordenadora.

A matrícula está disponível no site. Mais informações sobre a especialização em Gerontologia podem ser obtidas na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG) pelo e-mail [email protected] , telefone (18) 3502-7010 ou na página do curso.