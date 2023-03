Centro Universitário de Adamantina elege estudantes para compor Conselho Universitário

O Centro Universitário de Adamantina, por meio da Secretaria Acadêmica, comunica a seleção de três estudantes sorteados aleatoriamente no sistema de registro de alunos para a nova composição do Conselho Universitário (ConsU).

Dhayse Bortoluci de Oliveira Corvelloni e Luis Fernando Rodrigues Dias foram eleitos, respectivamente, em primeiro e segundo lugar para representação discente no ConsU, e Simone Pedreira de Araújo para representar os estudantes no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). O mandato é de um ano, podendo haver recondução por igual período.

No total, houve 19 inscritos na categoria. “Os demais sorteados estarão na suplência, podendo ser convocados na ausência ou na vacância dos titulares”, afirma a secretária acadêmica, Rita de Cássia Siqueira.

Dentre as atribuições dos membros do ConsU está a de avaliar e acompanhar o planejamento, as diretrizes e as políticas gerais do Centro Universitário, deliberar sobre as normas gerais de seu funcionamento, sobre alterações do Estatuto, do Regimento Geral da instituição e aprovar os regulamentos das unidades acadêmicas.

As reuniões do ConsU têm periodicidade mensal e a convocação ocorre via e-mail institucional.