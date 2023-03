FLÓRIDA: Ex-funcionários da Floralco poderão receber em novo rateio nos próximos dias

Visando buscar informações sobre o andamento de pagamentos de ex-funcionários da extinta usina Floralco de Flórida Paulista, a reportagem do jornal e site Folha Regional entrou em contato com a Administradora Judicial que é responsável pelo processo.

Através de uma nota, a administradora se manifestou e repassou informações importantes para os credores e ex-funcionários que aguardam as ordens de pagamento.

CONFIRA ABAIXO AS INFORMAÇÕES



Há poucos dias, a Administradora Judicial apresentou no processo, prestação de contas completa, informando sobre todo o levantamento de ativos e passivos feito por ela no processo, indicando o valor que está depositado nas contas da Massa, possíveis bens a serem ainda arrecadados e vendidos e o total do passivo apurado até o momento, num balanço que tem data de corte o mês de dezembro de 2022. Foram apresentados ainda, os valores reservados aos credores beneficiados no 1º Rateio que ainda discutem seus créditos e os valores reservados para mais de 200 credores que ainda não apresentaram seus dados bancários.

Com base nas contas apresentadas, a Administradora Judicial requereu em 22/03/2023, seja aprovado o 2º Rateio aos credores, informando que será possível pagar outros credores extraconcursais e 5,6% dos saldos dos créditos trabalhistas. Embora seja um percentual bem menor que o pago no 1º Rateio (que pagou mais de 50% dos saldos dos créditos trabalhistas), caso o pedido seja deferido pelos Juízes de Flórida Paulista, as informações que obtivemos é que esses pagamentos poderão ser encaminhados ao Banco do Brasil já em abril e que beneficiará todos os credores trabalhistas que apresentaram dados bancários, de forma imediata.

Os credores podem conferir seus dados na última Prévia do Quadro Geral de Credores apresentada pela Administradora judicial disponível no processo número 0001020-98.2010.8.26.0673 (fls. 79.487-79.884) e também no site da Administradora Judicial no endereço https://expertisemais.com.br/falencias/grupo-bertolo/, onde deve ser observada a última versão apresentada.

Quaisquer divergências nesses dados e para informar novos dados devem os credores enviar e-mail para a Massa Falida (grupofloralcofl[email protected]), sendo que novos dados devem ser acompanhados de documentos comprobatórios (RG e CPF do credor e dados da conta bancária pessoal do credor; se os dados forem de procuradores, além dos documentos pessoais do credor e do procurador, deve ser apresentada procuração com poderes específicos para receber e dar quitação).

“Fiquem atentos porque pode haver decisão dos Juízes aprovando esse novo pagamento já nos próximos dias”, informou a Administradora Judicial.