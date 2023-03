FLÓRIDA: Prefeito cobra instalação de iluminação da Eixo-SP na alça de acesso do trevo

Em ofício encaminhado à concessionária Eixo-SP, que administra a rodovia, alças e vias de acesso à Flórida Paulista, o prefeito Wilson Fróio Júnior cobrou a instalação de postes e iluminação pública na alça de acesso do trevo ao acesso para o Cemitério Municipal e Indaiá do Aguapeí.

O pedido visa a instalação da iluminação do trecho que tem início no trevo e que vai até a imagem do São Cristovão e no sentido contrário, após passar sobre o viaduto, do acesso da vicinal até a entrada da cidade – ambas as marginais estão paralelas à SP-294.

De acordo com Fróio, a instalação de luminárias em led atualmente existentes no trevo já havia sido feita pela Prefeitura Municipal no trevo, contando com emenda parlamentar e inclusive dentro do pontilhão que dá acesso ao município para quem vem da SP-294 com recursos do município, porém, após a concessão da rodovia, fica a cargo da concessionária a implantação de melhorias.

“Trata-se de um pedido importante e que vai de encontro aos anseios dos usuários daquela via que conta com fluxo contínuo de veículos e pessoas na realização de caminhadas, garantindo assim a segurança de todos”, destacou Fróio.

O prefeito Fróio apontou ainda que aguarda um posicionamento da concessionária Eixo e que vai continuar buscando a implementação da melhoria.