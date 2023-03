LUCÉLIA: Waldir Baessa é eleito pela 4º vez presidente da Rede Unividas

Referência no setor funerário, o empresário de Lucélia, Waldir Baessa (Fundo Viver), foi eleito pela 4ª vez como presidente da Rede Unividas.

“Este empresário brilhante e inovador tem sido um líder excepcional para a nossa rede e é verdadeiramente inspirador ver a sua dedicação ao cargo. Sua reeleição é um testemunho de sua competência e habilidade em liderar com sucesso”, destaca a Rede Unividas.

Além do Fundo Viver, Waldir Baessa também preside o Grupo WB, atuando nos ramos de floricultura, locação de veículos e clínicas de serviços de saúde.

COMPOSIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DA UNIVIDAS

Waldir Baessa foi reeleito para mandato de três anos (2023-2026) e a nova diretoria é composta pelos também atuantes no ramo funerário: Wilson Luiz de Oliveira, de Dracena (vice-presidente), Dante Rafael S. Ramires, de Santo Anastácio (1º secretário); João Antônio G. da Silva, de Andradina (2º secretário), José Cláudio N. Júnior, de Presidente Bernardes (1º te-soureiro) e Orotides Luiz de Oliveira Júnior, de Tupi Paulista (2º tesoureiro).

“Seguimos firmes no intuito de fortalecer ainda mais o nosso setor em benefícios dos associados. Com a Rede Unividas cada vez mais forte, mais serviços e parcerias poderemos proporcionar aos nossos clientes”, afirmou Waldir Baessa.

REDE UNIVIDAS

Fundada em 2003, a Rede Unividas é formada por 28 empresas associadas e tem uma ampla cobertura nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Conta com parcerias com profissionais das áreas médica, odontológica, nutricional, laboratorial, funeral e oferece convênios com clínicas, hospitais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e psicólogos, além de outros serviços.