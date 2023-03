MP entra com ação para cancelar shows de aniversário de Cubatão, SP; cachês ultrapassam R$ 650 mil

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) entrou com uma ação na Justiça pedindo o cancelamento dos shows de aniversário de 74 anos da cidade de Cubatão (SP), que estão previstos para acontecer entre os dias 3 e 9 de abril. O primeiro show da agenda de comemorações é do Padre Alessandro Campos e está marcado para segunda-feira (3). O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) negou o pedido do MP.