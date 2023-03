Pós em Psicologia da Saúde do Centro Universitário de Adamantina tem matrículas abertas

O curso de pós-graduação lato sensu em Psicologia da Saúde do Centro Universitário de Adamantina tem matrículas abertas para início no segundo semestre de 2023. Com duração de 12 meses, a especialização é ofertada aos sábados remotamente de forma síncrona (ao mesmo tempo).

A Psicologia da Saúde foi regulamentada como especialidade em 2016 e sua grade foi reestruturada ano passado de acordo com a nova deliberação do Conselho Estadual de Educação. No Centro Universitário de Adamantina, o curso de especialização existe desde 2001. As ações na área estão centradas no conceito de saúde integral, abrangendo um campo de atuação ampliado em relação às intervenções em saúde mental.

O objetivo é instrumentalizar profissionais em Psicologia para atuarem nos serviços públicos de saúde e desenvolverem ações em saúde coletiva nos âmbitos do Ensino, Pesquisa e das ações de intervenção na comunidade.

“Temos a preocupação de preparar o profissional teórica e tecnicamente para atuar em consonância com as diretrizes públicas de saúde do SUS”, afirma a coordenadora da especialização, Prof.ª Dra. Maria de Fátima Belancieri.

A capacitação profissional do psicólogo para atuar no SUS envolve a aquisição de conhecimentos sobre normativas, referências técnicas, ações preconizadas pelo gestor de saúde e a instrumentalização da prática profissional em consonância com as peculiaridades da saúde pública.

A perspectiva apresentada pelo curso possibilita o desenvolvimento das intervenções em Psicologia da Saúde nos diversos serviços constitutivos do SUS, tais como hospitais, ambulatórios, postos de saúde, serviços dirigidos à atenção integral da família e da comunidade, centros de referência em saúde de populações específicas.

Conforme explica a coordenadora, outros espaços institucionais também poderiam se beneficiar das práticas profissionais: sociedade, associações e serviços que atendam o idoso e/ou criança em situação de risco social, a mulher em situações de violência e a família em condição de vulnerabilidade.

“Podemos oferecer até duas aulas presenciais, se for necessário”, finaliza a Prof.ª Maria de Fátima.

A matrícula está disponível no site. Mais informações sobre a especialização em Psicologia da Saúde podem ser obtidas na Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (ProPPG) pelo e-mail [email protected] , telefone (18) 3502-7010 ou na página da instituição.