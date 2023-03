Pró-Reitoria de Extensão participa de três eventos neste sábado

A equipe da Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina vai participar de três eventos neste sábado, 1º de abril.

O primeiro acontece no Jardim Brasil. Promovida pela Santa Casa, a ação “Amor que cura” contará com a presença dos cursos de Odontologia, que estará orientando a população sobre saúde bucal, Enfermagem, com serviço de aferição de pressão e Medicina, com orientações de saúde.

Já no Centro de Saúde de Osvaldo Cruz, a professora do curso de Medicina, Dra. Raíssa Lima, estará com as alunas da Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia para a realização de exames preventivos de colo de útero (Papanicolau), das 7h30 às 11h. Quem tiver interesse em fazer, é só comparecer.

Por fim, também em Osvaldo Cruz, no período da tarde, acontece o 1º Chá das Mulheres em Ação, com a participação de dez lojas do comércio e diversos brindes. Na ocasião, a professora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Damaris Vitorino, ministrará uma palestra sobre Empoderamento Feminino e as alunas vão desenvolver ações no local.

“Essas ações são muito importantes para o fortalecimento do vínculo entre o Centro Universitário e a população, mostrando que estamos atendendo toda a comunidade, não só de Adamantina, mas da região. O intuito é reforçar cada vez mais este compromisso”, ressalta a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.