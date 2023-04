FLÓRIDA: Paróquia divulga programação de Semana Santa

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista divulgou nesta semana a sua programação preparada especialmente para celebrar a Semana Santa.

A programação será aberta no dia 2, com missa, procissão e benção de ramos às 7h e 18h.

No dia 3, segunda-feira, será meditado o terço com as famílias a partir das 19h30.

Na Terça-Feira Santa (4), Missa dos Santos Óleos em Marília.

Quarta-Feira Santa (5), Procissão do Encontro das imagens de Nosso Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores (19h).

Quinta-Feira Santa, Missa do Lava Pés e início da Vigília Eucarística às 20h.

A Paixão e Morte do Senhor contarão com a Procissão do Silêncio (6h); celebração da Paixão e Morte do Senhor (15h) e Via Sacra na Praça Municipal (19h30)

O Sábado Santo será marcado pela Vigília Pascal / Celebração da Noite Santa a partir das 20h.

As missas de Páscoa serão celebradas no domingo, às 9h e 19h.

O padre Valdo Bartolomeu convida toda comunidade católica e a população floridense para as celebrações.