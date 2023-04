Homem é preso pela Polícia Civil acusado de tráfico

Na manhã desta sexta-feira – 31, Policiais Civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) prenderam um homem na cidade de Lucélia, pelo crime de Tráfico de Drogas.

O indivíduo de 35 anos, morador da Vila Rennó, estava sob investigação pelos policiais da DISE, justamente pelo crime de Tráfico. A ação foi realizada após investigações que culminaram na busca domiciliar na casa do indivíduo, realizada nesta manhã.

As equipes das delegacias iniciaram as diligências por volta das 8h00min, com o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Poder Judiciário. No local os investigadores encontraram uma porção de cocaína, de aproximadamente 74 gramas, que seria destinada para a produção de porções menores para comercialização.

O homem foi autuado em flagrante delito pelo Crime de Tráfico de Drogas, e conduzido à DIG/DISE de Adamantina, onde o Delegado da DISE, Dr. Ricardo Dourado dos Santos, ratificou sua prisão. O indiciado foi encaminhado ao sistema penitenciário, e permanece à disposição da Justiça.