Festa do Peão de Bastos promete agitar a cidade com shows de Lauana Prado, Daniel e Jads e Jadson

A cidade de Bastos está se preparando para a tradicional Festa do Peão, que ocorrerá entre os dias 13 e 16 de abril. O evento, que é organizado pela Prefeitura local, promete muita animação para todos os presentes, com shows de renomados artistas da música sertaneja, montarias em touras, parque de diversões e uma variada praça de alimentação.

No primeiro dia de festa, 13 de abril, o público poderá curtir o som de Pedro Sanchez e Thiago, que prometem agitar a noite com sucessos do sertanejo universitário. Já no dia 14, a atração será a cantora Lauana Prado, conhecida por suas canções românticas.

No terceiro dia de festa, o palco será do cantor Daniel, que promete uma apresentação memorável trazendo seus maiores sucessos. E a para encerrar a Festa do Peão com chave de ouro, no dia 16 a dupla Jads e Jadson.

O melhor de tudo é que todos os dias da festa serão gratuitos, exceto o show de Daniel, no dia 15, em que a entrada será um quilo de alimento.

Além dos shows, a Festa do Peão contará com montarias em touros, que prometem muita adrenalina e emoção para os amantes do rodeio. Também haverá parque de diversões e uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas para todos os gostos.

A Festa do Peão é um dos eventos mais esperados do calendário de Bastos e promete muita animação para toda a família.