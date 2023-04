FLORA RICA: Prefeito conquista Plano de Saneamento Básico na Secretaria do Meio Ambiente do Estado

Em viagem a São Paulo no mês de março, o prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve na Secretaria do Meio Ambiente do Estado, onde assinou o convênio do Plano de Saneamento Básico Específico dos Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário, que a partir de agora está atualizado de acordo com a Lei Federal e o novo marco legal de saneamento.

Na oportunidade, o prefeito acompanhado do secretário municipal do Meio Ambiente, Inaldo Nascimento, destacou à equipe técnica da pasta, a importância em levar mais este benefício ao município.

“Este plano vem sendo idealizado há muito tempo no município, pois irá melhorar a qualidade e o acesso da população a esses serviços essenciais”, destacou o prefeito.

A conquista do plano, também cumpre mais uma das diretrizes do Selo Verde, que logo, facilita a obtenção de recursos do Estado para melhorias no município relacionadas ao meio ambiente.

Durante a celebração do convênio estiveram presentes o coordenador de Saneamento Meunim Rodrigues Oliveira Junior, equipe técnica Maíra Morsa, o chefe de gabinete da secretaria José de Lourenzo Messina (foto) e a representante da equipe técnica Maria Apa-recida de Campos (foto).