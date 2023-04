FLÓRIDA: Duas partidas agitam a oitava rodada do Campeonato de Futebol Médio

A oitava rodada do Campeonato de Futebol Médio categoria livre de Flórida Paulista foi realizada na manhã do último domingo (2).

Duas partidas agitaram a rodada. Confira os resultados:

Japacar/Bar do Catenga 1 x 0 Galáticos F.C.

Juvenas F.C. 1 x 13 Magrão Ferro Velho/Eletro Lis

Com a vitória pelo placar simples, a equipe do Japacar/Bar do Catenga chega aos 12 pontos, sendo vice-líder do Grupo B. Já o Magrão Ferro Velho/Eletro Lis também segue vice-líder do Grupo A.

CLASSIFICAÇÃO

A próxima rodada do Campeonato de Futebol Médio acontece apenas no dia 16 de abril.

O Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista é uma realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e apoio da Prefeitura Municipal.