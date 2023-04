LUCÉLIA: Convênio com a Defesa Civil garante verba de R$ 619 mil para construção de ponte

Em solenidade realizada no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado, no último dia 23 de março, ocorreu a assinatura de convênios entre os municípios e a Defesa Civil Estadual.

Na solenidade, a prefeita de Lucélia, Tati Guilhermino representou os prefeitos do Estado de São Paulo. Na oportunidade, o município de Lucélia foi beneficiado com uma verba no valor de R$ 619.011,28.

A verba autorizada pela Defesa Civil, visa a construção de ponte sobre o Ribeirão Baliza (Santa Maria), sendo uma obra aguardada há muito tempo.

De acordo com a administração municipal de Lucélia, com a autorização da liberação dos recursos financeiros agora será dado prosseguimento à documentação necessária visando a abertura de licitação para a contratação de empresa especializada para construção da ponte.