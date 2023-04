OSVALDO CRUZ: Prefeitura lança novo programa odontológico em PSF

A Prefeitura de Osvaldo Cruz anunciou o lançamento do novo programa odontológico no Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Mira Ira.

Com um investimento de R$ 42 mil, a aquisição de 4 kits acadêmicos, 6 aparelhos de ultrassom e 2 cadeiras para atendimento, a Prefeitura Municipal possibilitará um atendimento odontológico mais eficiente e de qualidade aos pacientes.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz efetuou o investimento por determinação da administração municipal porque “acredita que a saúde bucal é extremamente importante para a qualidade de vida de todos nós e esse programa é uma iniciativa crucial para garantir a saúde bucal da população e melhorar a qualidade de vida dos moradores.”

A prefeita Vera Morena agradece a todos os envolvidos no projeto e espera que essa iniciativa possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas.