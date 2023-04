PARAPUÃ: Vereador sugere medidas de atendimento a pacientes com suspeita ou caso positivo de dengue

Em sessão da Câmara Municipal de Parapuã, o vereador Eder Castro Menezes apresentou indicação solicitando a Prefeitura Municipal gestões junto ao setor competente para que seja contratado temporariamente um médico e uma equipe de enfermagem para atendimento exclusivo de pacientes com suspeita ou caso positivo de dengue, sendo estendidos principalmente aos finais de semana, em ambos com equipe de monitoramento do paciente.

Reivindicou ainda o vereador para que seja feita limpeza em terrenos baldios da municipalidade, implantação de caçambas temporárias de entulho e nebulização de bueiros.

Também sugeriu a aquisição e doação de repelentes nas escolas da rede municipal de ensino e às famílias carentes visando com a medida evitar os inúmeros casos de dengue.

De acordo com o vereador Eder Castro, a solicitação vem de encontro com a necessidade do atendimento com urgência visto o grande número crescente de casos comprovados de dengue na cidade, visando ainda com a medida desafogar os inúmeros atendimentos realizados na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Parapuã.