ADAMANTINA: Prefeitura inaugura novas instalações e modernização da Biblioteca Municipal

Foram investidos R$ 90 mil para compra do novo mobiliário e modernização e, ainda, R$60 mil na aquisição de instrumentos musicais

No fim da manhã de hoje (3), foi realizada uma solenidade com o objetivo de inaugurar as novas instalações e a modernização da Biblioteca Municipal “Jurema Citelli”. A cerimônia contou com a presença do prefeito Márcio Cardim, da vice-prefeita Maria de Lourdes Santos Gil “Dinha”, vereadores, secretários e munícipes.

No local, foram investidos 90 mil reais para a compra do novo mobiliário e a modernização da biblioteca e 60 mil reais na aquisição de instrumentos musicais para a Escola de Música.

A emenda parlamentar de 150 mil destinada ao setor cultural foi destinada ao município, por meio da então deputada estadual Damaris Moura, realizada através da Casa Civil para ser utilizada em despesas de capital.

O secretário de Cultura e Turismo, Sérgio Vanderlei da Silva, afirmou que hoje é um dia de muita emoção.

“Dedico toda essa transformação às pessoas que aqui frequentam. Em especial a Dona Geni, mãe do nosso colaborador Marcos que vem à biblioteca todos os dias, dedico ainda aos profissionais e agradeço ao vereador Riquinha que conquistou essa emenda”, diz.

O secretário ainda ressaltou todos os investimentos que tem sido feitos pelo município na pasta. “Com recursos próprios foram adquiridos ainda novos uniformes e instrumentos musicais que antes estavam parados, foram recuperados”, relembra.

Em sua fala, o prefeito Márcio Cardim salientou que a cultura é a valorização do ser humano. “Um legado assim como o esporte e a educação. Parabéns Sérgio, continue assim”, parabeniza.

Além da inauguração, foi realizado ainda um momento em que o funcionário João Passarinho recebeu uma homenagem, pois ele se aposentou no mês passado. “Mas, ele continuará nos apoiando no museu”, garantiu o secretário.