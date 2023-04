DRACENA: Revitalização da praça Arthur Pagnozzi terá investimento de R$ 1 milhão do Governo do Estado

A praça Arthur Pagnozzi passará por obras de revitalização no valor de R$ 1.053.006,37, através de recursos do Governo do Estado.

A definição da empresa responsável será através de tomada de preços, com abertura dos envelopes no dia 10 de abril, às 9 horas.

Haverá a troca de todo do piso da praça, num espaço de 3.685 metros quadrados. Só nesse serviço o gasto pode chegar a R$ 666 mil.

Os banheiros serão reformados em valor acima de R$ 71 mil. O sistema de iluminação com LED custará R$ 17 mil.

A praça central terá serviços de paisagismo, substituição de árvores atuais por plantas mais baixas, novas lixeiras e bancos.

O edital está disponível no site da Prefeitura com 16 anexos detalhando as obras.

A verba do Estado foi anunciada ainda durante o mandato do deputado Reinaldo Alguz em contato com o prefeito André Lemos.