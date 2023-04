FLÓRIDA: Vigilância Epidemiológica inicia nebulização contra a dengue

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica iniciou a nebulização ambiental no bairro Vila Monteiro e casas populares, para combater ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

O município recebeu 10 litros de inseticida do Estado e está nebulizando os locais mais críticos onde foram constatados casos da doença, buscando desta forma diminuir a probabilidade de espalhar para outras partes da cidade.

A Vigilância Epidemiológica tem intensificado as ações de combate por causa do aumento de casos da doença em Flórida Paulista, sendo esta uma época propícia para a procriação do mosquito transmissor.

Residências nesses setores foram visitadas pelos agentes de saúde, com o objetivo de extinguir criadouros, orientar e deixar o imóvel desfavorável para novos riscos iminentes, uma vez que a nebulização elimina apenas o mosquito adulto.

A Vigilância Epidemiológica orienta que os moradores mantenham os cuidados diários rotineiramente. “A colaboração da população é fundamental nesse momento de combate ao Aedes aegypti, pois a responsabilidade é de todos, tanto do poder público quanto da população”, ressalta a Vigilância Epidemiológica.