LUCÉLIA: Diretoria de Esportes fomenta o futebol amador

Os representantes das equipes de futebol amador luceliense, Grêmio da Vila Rennó representado por Antônio (Largato) e ABC da Vila Rancharia, representado por Luciano e Jaime, estiveram em reunião com os diretores Eduardo ‘Lambari’ Fattinnanzi (Esportes) e Edgar Oliveira (Educação), onde trataram sobre o fomento no futebol amador no município.

As equipes possuem um cronograma anual para disputa de jogos amistosos e campeonatos regionais a nível amador. As equipes representam Lucélia em toda região na modalidade Futebol Amador. São compostas por lucelienses e amigos, que aos finais de semana jogam futebol proporcionando lazer e prática esportiva.

A Prefeitura de Lucélia vem incentivando e fomentando o Esporte desde a iniciação à terceira idade em várias modalidades esportivas”, lembrou Lambari. “Uma das ações mais efetivas é o desenvolvimento do PEMCE (PROGRAMA DE ENSINO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES), em funcionamento no município desde agosto de 2022”.