LUCÉLIA: Programação da Semana Santa na Paróquia Sagrada Família

Aberta no Domingo de Ramos (2), a programação da Semana Santa da Paróquia Sagrada Família de Lucélia segue até domingo (9).

Na manhã de domingo (02/04), às 08h, foi iniciada a Semana Santa com a bênção e a procissão de Ramos, celebrada a Santa Missa. Presidida pelo Pároco Pe. Adriano e assistida liturgicamente pelo Diácono Muriel. E na noite de domingo aconteceu a 2° Missa Solene de Ramos e da Paixão do Senhor, com a bênção dos ramos.

Ontem (3), foi celebrada missa na matriz pela manhã e Via Sacra no período noturno, seguida do encerramento da Campanha da Fraternidade.

Para hoje (4), foi celebrada missa às 6h e acontece logo mais à noite, em Marília a Missa dos Santos Óleos.

Para amanhã, está programada a Procissão do Encontro às 19h com saída da Câmara Municipal para os homens e da Secretaria de Assistência Social para as mulheres.

Quinta-Feira Santa, missa do lava pés às 20h seguida do início da Vigília Eucarística até as 22h30. A vigília será retomada na sexta-feira, às 6h e segue até o meio dia.

Ainda na Sexta-Feira da Paixão, às 15h, celebração da Paixão e Morte do Senhor, adoração da Santa Cruz e coleta para os lugares santos. Às 19h, procissão com o Senhor Morto com saída da matriz.

Sábado Santo (8), às 19h – Solene Vigília Pascal.

Finalizando a programação, no Domingo de Páscoa, serão celebradas missas às 8h e 19h e batismos às 9h30.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o padre Adriano Andrade convidou todos os fiéis e a população de Lucélia para participarem da programação e vivenciar este momento que traz a Paixão, Morte e Ressureição de Jesus Cristo.

