LUCELIA: Vereadora Mariana Valentim renuncia ao mandato na Câmara Municipal

A vereadora Mariana Marques Valentim (PP), apresentou nesta segunda-feira (3) na Câmara Municipal de Lucélia sua renúncia ao cargo no poder legislativo.

A renúncia da vereadora gerou grande repercussão uma vez que falta pouco mais de um ano e meio para finalizar seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Lucélia.

De acordo com Mariana Valentim a decisão é de “caráter pessoal” e foi declarada por ela durante o uso da tribuna, no plenário da Câmara Municipal na última sessão que participou como integrante do poder legislativo luceliense.

Mariana relatou incompatibilidade pessoal para o desempenho do mandato com a qualidade de trabalho que a função exige – conforme declarou –, face a compromissos profissionais. Depois de dar a declaração, ela formalizou o protocolo do documento com o pedido de renúncia.

Na manhã desta terça-feira (4) a Câmara Municipal já iniciou as tratativas, fazendo os encaminhamentos necessários para a comunicação formal sobre o pedido de renúncia à Justiça Eleitoral da Comarca de Lucélia, que deverá informar o suplente à vaga, para posterior convocação e posse.

Conforme o site da Câmara Municipal de Lucélia, Mariana ocupava a 1ª vice-presidência do Legislativo local, e ainda presidente da Comissão dos Direitos Humanos, da Mulher, do Idoso e da Criança e do Adolescente e secretária da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais e Agricultura. Recentemente, no mês de março, ela liderou a organização de um evento local de promoção e valorização do trabalho realizado por mulheres.

POSIÇÕES

Em sua fala Mariana agradeceu a votação recebida em Lucélia, que a elegeu para seu primeiro mandato, com 205 votos. Ela pontuou algumas ausências, entre seus apoiadores, como também mencionou os ataques que sofreu após posicionamento político publicado em suas redes sociais na internet, no ano passado, após ter votado em segundo turno na eleição para presidente da República. Após as agressões e ataques nas redes sociais ela levou o caso à Polícia Civil. (Com informações do portal Aqui Lucélia)