PARAPUÃ: Inaugurada moderna arena esportiva com campo society de grama sintética

Aconteceu no dia 29, a solenidade de inauguração da nova praça esportiva em Parapuã, sendo o Projeto Arena do Governo do Estado.

A solenidade de inauguração contou com a presença de autoridades municipais, escolinhas, banda municipal, membros de entidades e população em geral, além da secretária estadual de Esportes, coronel Helena dos Santos Reis.

O novo espaço conta com campo de futebol society com grama sintética, quadra de basquete 3×3, arquibancadas e iluminação de led.

A obra ocorreu em parceria com a Prefeitura Municipal de Parapuã – que disponibilizou o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica – e o Governo do Estado que executou a obra através de uma empresa contratada.

De acordo com informações do Governo do Estado, a obra do Projeto Arena está avaliada em torno de R$ 350 mil.

A nova praça esportiva já está recebendo a aprovação dos esportistas de Parapuã e a intenção é que o local sedie eventos esportivos, incentivando a prática esportiva no município.