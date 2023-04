Policial Militar da 2° Companhia Adamantina conclui maratona ocorrida em São Paulo

O Soldado PM José Henrique que trabalha em Mariápolis participou brilhantemente domingo (2) da Maratona ocorrida em São Paulo e contou que para esta prova além dos afazeres da vida diária e seu trabalho policial também treinou corrida 4 dias por semana, alternando entre sessões de fortalecimento muscular por um período de 19 semanas onde em determinada fase do ciclo chegou a correr 80km semanais.

O Sd PM Ferreira disse que “do km 01 ao km 32 estava rodando bem, estava focado, mas no km 33 fiquei bem fraco, cheguei a me questionar o que eu estava fazendo ali, tentei focar e lembrei dos dias difíceis de treino, das manhãs que acordei as 5hrs pra correr no sol e na chuva, aquele era o momento da coroação dos meus treinos e nada poderia me parar, recuperei as forças e segui em frente”.

O policial dividiu alguns ensinamentos que usou para concluir a prova: “em um costume que muitos fazem que é guardar os últimos 5km pra lembrar das pessoas importantes que fizeram parte do processo, eu só conseguia pensar em minha esposa e filho, eles também tem parte nessa jornada, afinal por quantos momentos eu deixei de estar ao lado deles para poder treinar. Consegui cruzar a linha de chegada em uma chamada de vídeo com a minha esposa, ela não pode estar lá pessoalmente mas foi emocionante, um momento mágico.

Essa foi a primeira maratona do policial e concluiu o percurso de 42km em 3h18m com um ritmo médio de 4:40/Km.

Treinar para uma maratona requer muita dedicação e disciplina, deve-se manter a constância nos treinamentos e dentro da limitação física de cada um é possível, basta acreditar e respeitar o processo.