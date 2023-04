PROEXT lança Exposição Fotográfica “Mulheres em Evidência – Essência da Vida” no Auditório Miguel Reale

Após momentos de fortes emoções na inauguração da 1ª exposição de fotos da Pró-Reitoria de Extensão do Centro Universitário de Adamantina em parceria com a Rede de Combate ao Câncer, através do projeto Mulheres em Evidência – Essência da Vida, durante o evento Glamour Mulher, as fotografias permanecerão expostas ao público agora no Auditório Miguel Reale, no Câmpus II, durante todo o mês de abril. O lançamento aconteceu nesta segunda-feira, 3.

“O projeto surgiu durante a campanha Outubro Rosa, em 2022, quando tivemos a ideia de fotografar mulheres que estavam em tratamento ou que já tinham superado a doença. Para isso, foi feita uma parceria maravilhosa com empresas da cidade, como Clariá e Arezzo, que vestiram as participantes. Foi uma oportunidade também para os alunos colocarem seus conhecimentos em prática: os estudantes de Publicidade e Propaganda, orientados pela jornalista e fotógrafa Maila Alves, fizeram as fotos no estúdio do Centro Universitário e as alunas de Tecnologia em Estética e Cosmética ficaram com a parte de maquiagem, coordenadas pelas professoras Damaris Suelen Vitorino de Souza e Tamiris Helena Boton. Também fizemos um calendário com as fotos. Observar as reações das participantes ao se verem ali não tem preço. É um projeto idealizado com muito carinho e futuramente teremos mais novidades”, comenta a pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Martos Nicoletti Tóffoli.

A presidente da Rede de Combate ao Câncer, Roseli Lozano Godoy, destaca que a iniciativa elevou a autoestima das participantes. “Só quem passou ou tem alguém próximo sabe como é difícil a doença, desde a fase inicial até o pós, principalmente para as mulheres, já que o tratamento agressivo mexe muito com a autoestima. Esse projeto é muito importante neste sentido, além de ter mostrado o potencial dos alunos. Ficou maravilhoso, realmente digno de uma exposição especial”, comenta.

“Mulheres e Evidência – A essência da Vida, é um projeto desenvolvido por muitas mãos. Tive a honra de me confiarem a missão de conduzir este projeto durante meu período como docente no Centro Universitário de Adamantina, junto aos alunos de Publicidade e Propaganda. Foram diversas reuniões junto à Prof.ª Dra. Liliana Nicoletti Tóffoli, pró-reitora de Extensão e a Prof.ª Dra. Ieda Borges, coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, para alinharmos o projeto e torná-lo o mais especial possível para essas doze mulheres que abraçaram a ideia. O principal objetivo foi colocar em protagonismo essas mulheres que representam para muito além, a batalha a partir do diagnóstico. É evidenciar a potência, a vida e a coragem que transborda através das suas palavras, sorrisos, olhares. Existe muita história e muita vida em cada uma dessas imagens! Espero que elas, assim como tantas outras que podem estar passando pela mesma fase neste momento, se lembrem da força que existe dentro delas ao olhar para essas fotografias”, salienta a fotógrafa e jornalista Maila Alves.

A coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, Prof.ª Dra. Ieda Cristina Borges, ressalta que o projeto, além de fomentar a conscientização, também tem como objetivo valorizar a vida. “É uma ressignificação do Outubro Rosa na perspectiva do dia a dia, pensando na qualidade e na essência da vida da mulher, representando o universo feminino que passa por esse momento. Poder fazer parte da vida delas, evidenciando-as, nos enriquece muito. Todos estão convidados a prestigiar”, diz.

A coordenadora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Prof.ª Ma. Fernanda Blini Marengo Malheiros, destacou o sucesso do trabalho. “A vida é um presente de Deus que devemos agradecer a todo momento. Participar com estas mulheres fortes e com histórias incríveis fez toda a diferença e foi muito gratificante. O sucesso deste trabalho foi possível pela garra, perseverança e força delas. O curso de Tecnologia em Estética e Cosmética estará sempre à disposição”, afirma.

“Participar do projeto foi uma experiência enriquecedora, de muita troca, afeto e cuidado, onde produzimos e embelezamos com maquiagem, cabelo e massagem as participantes. Foi uma vivência única, que gerou uma gratidão mútua entre as mulheres, alunos e professores”, pontua a professora do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Prof.ª Esp. Damaris Vitorino.

A aluna de Publicidade e Propaganda Maressa Raissa conta que fotografar as participantes foi inesquecível. “Sou grata à instituição por ter me proporcionado este momento tão enriquecedor, tanto para a jornada acadêmica quanto para a vida. É de extrema importância para nós, alunos, colocarmos em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Quando recebemos essa missão, ficamos logo animados”, conta.

“Cada rosto, cada olhar tem uma história a retratar. São mulheres de garra, força, persistência e principalmente fé. Cada uma com sua história de vida e sua forma de enfrentá-la, foram e são um exemplo para nós. Obrigada por nos permitir participar da história de cada uma!”, afirma a aluna do 5º termo do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética, Natália Eredia Vansan.