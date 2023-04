Sem habilitação, motociclista fica gravemente ferido em acidente na zona rural de Parapuã

Por volta das 14 horas desta segunda-feira (03), um grave acidente foi registrado em uma estrada rural que liga Parapuã a Iacri.

De acordo com as informações obtidas no local, o condutor de um veículo Belina trafegava em direção a Parapuã, quando no local dos fatos, houve a colisão frontal contra o motociclista, por motivos a serem apurados.

Com a violência do impacto o motociclista sofreu uma grave fratura em uma das penas. A vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros de Tupã para o pronto socorro da Santa Casa de Tupã.

A Polícia Militar de Parapuã e Iacri estiveram no local para registro do boletim de ocorrência, sendo que foi constatado que o motociclista era menor de idade, ou seja, não habilitado.