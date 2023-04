FLÓRIDA: Finalizada recuperação em trecho da vicinal que liga ao Indaiá

Foram finalizadas as obras de recuperação da tubulação, cabeceira e aterro do trecho da vicinal que liga Flórida Paulista ao Distrito de Indaiá do Aguapeí.

Localizado próximo da antiga Usina Floralco, parte do aterro que margeia a vicinal, havia sido levado pela água das fortes chuvas que atingiram o município recentemente, ocasionando a formação de uma cratera e consequentemente gerando riscos aos motoristas que diariamente trafegam pelo local.

Serviços provisórios foram realizados anteriormente visando garantir o tráfego e a segurança viária, porém, as equipes da Prefeitura contando com o empenho de caminhões, máquinas e funcionários, continuou atuando no local e com doações de madeiras de proprietários rurais do município (Alexandre Segura e Cardoso), garantindo assim uma melhor estrutura visando garantir um serviço mais efetivo e que desse uma solução ao antigo problema revelado a cada novo período chuvoso.

Ainda de acordo com a Prefeitura, o trecho até o Indaiá deverá receber novos serviços de manutenção nos próximos dias.