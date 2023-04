Lucélia estreia na Liga de Vôlei Adaptado

No sábado, dia 1º de abril, a cidade de Lucélia sediou a rodada pela Copa AMNAP de Categorias de Base 2023.

Os alunos participantes fazem parte do Programa de Ensino Municipal de Cultura e Esportes – PEMCE, que têm as equipes lideradas pelos professores Michael dos Santos, com auxílio do professor Thiago Capelo e Viviane Souza.

Os jogos aconteceram no Campo do América ao lado do Ginásio Municipal de Esportes, onde es equipes lucelienses enfrentaram Osvaldo Cruz.

A primeira partida foi da categoria Sub-11, onde a equipe de Lucélia venceu pelo placar de 3 a 2.



Já na segunda partida foi a vez da categoria Sub-13, em um jogo acirrado a equipe de Lucélia conseguiu empatar o jogo em 1 a 1.





E pela terceira partida do dia, no Sub-15, a equipe de Osvaldo Cruz venceu pelo placar de 6 a 2.

Lucélia volta a jogar no próximo sábado, dia 15 de abril, em São João do Pau D’alho, com início às 8 horas, nas categorias Sub 11, 13 e 15.

A Copa AMNAP de Futebol Categorias de Base é organizada pela Judá Artigos e Eventos Esportivos de Lucélia.