SALMOURÃO: Secretário de Esportes e chefe de Gabinete da Prefeitura apresentam reivindicações à secretária estadual

Durante a tarde do dia 23, o chefe de Gabinete da Prefeitura de Salmourão Anderson Martins, juntamente com o secretário de Esportes do município, Éverton Macedo estiveram na cidade de Parapuã participando de um evento de inauguração que contou com a presença da secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis.

Na ocasião, os representantes de Salmourão puderam realizar a entrega de um ofício diretamente nas mãos da secretária.

O documento entregue solicita a inclusão do município de Salmourão no Projeto Areninha (quadra poliesportiva de grama sintética, basquete 3 x 3 entre outros) e ainda a destinação de recursos financeiros na ordem de R$ 500 mil, para a reforma integral do Ginásio Municipal de Esportes Afonso Nery Marques.

Desta forma, a administração municipal de Salmourão busca viabilizar recursos financeiros para garantir melhores condições de prática esportiva para toda a população.