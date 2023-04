Copa Alta Paulista de Veteranos teve rodada em Pacaembu

A organização da 16ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio de Lucélia, realizou no domingo (2) nas dependências do Estádio Municipal Ari Aparecido do Santos em Pacaembu três duelos muito disputados.

Os jogos foram pela sexta rodada da competição, destaque para a equipe luceliense do Bangolas Lanches/ Judá Artigos e Eventos Esportivo de Lucélia/ Conveniência Daniel Mangaia/ J.Olé Birigui que com dois gols de Rony venceu por 2 a 0 o Flórida Paulista F.C.

A rodada teve ainda o Pracinha F.C. vencendo por 3 a 2 o Mariápolis E.C. e no encerramento da rodada os donos da casa o Pacaembu E.C. perdeu de goleada por 4 para o bom time do San Remo E.C. Adamantina/ Marcos Construtor / Zé Valente/ Alencar Encanador/ Itamar Eletrecista.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

Parque Iguaçu – 9, Pracinha – 9, Mariápolis – 3, Parapuã – 3, Alamandas – 3, Inúbia Paulista e Aspumulu – 00

GRUPO – B

San Remo – 10, Bangolas – 6, Abc/ Rennô – 3, Osvaldo Cruz – 3, Flórida Paulista – 1 e Pacaembu- 0

Organização e Coordenação: Osvaldo da Silva “Pexeiro”

– Na foto, o meia atacante Rony (ex Goiás F.C.) que marcou os dois gols do Bangolas Lanches F.C.