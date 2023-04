FLÓRIDA: Judiciário, MP e Diretoria de Ensino promovem roda de conversa na Escola Pércio

Mediador do encontro será o Capitão PM Bressan. A violência contra profissionais da educação será o foco do evento

Na segunda-feira (10), às 13h, a Escola Pércio de Flórida Paulista será o ponto de encontro do Poder Judiciário, Polícia Militar e Diretoria de Ensino de Adamantina para uma roda de conversa que será coordenada pelo Capitão PM Eder Mazini Bressan, comandante da 2ª Companhia de Adamantina que falará aos professores e convidados sobre o enfrentamento da violência no ambiente de ensino.

Com o tema “Enfrentar e Combater a Violência Relacional na Escola”, a roda de conversa chega para a comunidade escolar em um momento em que muito se debate as ocorrências deste gênero nas unidades de ensino.

Além de tratar o tema, o Capitão Bressan falará com os professores sobre a prevenção da agressão seja ela física, verbal ou de outra forma que pode ser sofrida tendo alunos como autores e as medidas que devem ser tomadas para que caso ocorram, haja o correto direcionamento para as providências que podem ser adotadas junto às autoridades, podendo inclusive resultar em um ato infracional fazendo com que o menor passe por sanção judicial resultando inclusive em internações.



De acordo com a juíza de direito Dra. Ruth Duarte Menegatti, a união entre o judiciário, Polícia Militar, o Ministério Público, Diretoria de Ensino e a gestão escolar, é com certeza o caminho certo para que o tema seja tratado e promovida assim a paz e a tranquilidade entre alunos, professores, gestores das unidades e a comunidade.

Além desta ação, outras atividades estão sendo realizadas na Escola Pércio e é notória a melhoria de comportamento e evolução dos alunos neste sentido, entre elas a educação com foco nos direitos humanos, capacitações com o uso de instrumentos de canais de proteção em casos de violência e outros artifícios importantes.



Também paralelo à estas ações, a Diretoria de Ensino em parceria com o Poder Judiciário e Ministério Público, desenvolve um projeto coordenado pela psicoeducadora Denise Alves Freire, chamado de Roteiro Único de Trabalho Humanizado, o qual expõe notoriamente seus resultados e evoluções aos professores e equipe gestora das unidades de ensino da Alta Paulista.

“Será com certeza um momento de levarmos a cultura da paz para que todos possam ter ainda mais ciência da importância de um convívio saudável e de respeito para com aqueles que diariamente convivem no mesmo espaço e que dão o melhor de si na educação e formação dos nossos alunos”, frisou a juíza Dra. Ruth Duarte Menegatti.