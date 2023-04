FLÓRIDA: Projeto de Lei visa fixação de salários do prefeito, vice e vereadores para próximo mandato

Está sob avaliação das comissões e dos vereadores na Câmara Municipal, o Projeto de Lei de autoria do Poder Legislativo que visa a fixação de salários do prefeito, vice-prefeito e vereadores de Flórida Paulista.

O projeto pretende elevar de R$ 11.549,00 para R$ 11.895,00 no salário de prefeito; de R$ 4,084,00 para R$ 4.206,52 o salário do vice-prefeito; de R$ 2.869,96 para R$ 2.956,06 o de vereador e de R$ 4.302,85 para R$ 4.431,94 o vencimento do presidente da Câmara.

Apesar de estar atualmente sob apreciação dos vereadores e entrar em votação na próxima sessão da Câmara Municipal, o projeto que prevê a fixação dos salários, se aprovado, só entrará em vigor na próxima legislatura, que vai de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028.

Conforme prevê a legislação, a Câmara Municipal é a responsável de fixar os salários do prefeito, vice e vereadores, sendo feito sempre da legislatura atual para a legislatura posterior, devendo ser feito até seis meses antes da eleição.