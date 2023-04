Floridense é campeão na Espanha com o time do Flamengo

O atleta Rogério Araújo que é jogador das categorias de base do Flamengo disputou pela categoria 2008 a Iber Cup Madrid 2023 na Espanha pela equipe carioca.

Apesar de não ter feito nenhum gol na competição, foi dele o passe para o gol do título frente ao Cadiz da Espanha.

Depois de passar por complicações na fase de grupos, os garotos do ninho se impôs no mata mata, veja a campanha do título do Flamengo a seguir:

Fase de Grupos

Flamengo 1 x 0 Cadiz (Espanha)

Flamengo 0 x 0 Maccabi Petah Tikva (Israel)

Flamengo 2 x 0 Leganés (Espanha)

Oitavas de Final

Flamengo 5 x 0 Associação da Torre (Portugal)

Quartas de Final

Flamengo 2 x 0 Las Rozas (Espanha)

Semifinal

Flamengo 1 x 0 Leganés (Espanha)

Final

Flamengo 1 x 0 Cadiz (Espanha)

Essa competição aconteceu desde sábado (1º) até na terça-feira (4), e a expedição pela Europa continua para o floridense, que agora está jogando junto a sua equipe a Iber Cup Cascais 2023 que acontece entre os dias 5 e 08 de abril em Portugal.

O floridense Rogério Araújo que integra a equipe de base do Flamengo tem se destacado pela equipe carioca em sua categoria e tem sua família no Distrito do Indaiá do Aguapéi.



