IRAPURU: Prefeitura amplia serviços de saúde com a implantação do ESF 3

A atenção primária, porta de entrada para o sistema público de saúde, recebeu um excelente reforço em Irapuru, pois a Prefeitura Municipal está ampliando os serviços de saúde com a implantação da Estratégia de Saúde da Família – ESF 3.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento na nova unidade de Saúde de Irapuru, ESF 3, que fica localizado na rua Olavo Bilac já começou e está à disposição da população.

A ESF 3 foi implantada no espaço da Policlínica e contará com o atendimento da população daquela área de abrangência.

A equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde e recepção, além dos atendimentos da Policlínica no mesmo local.

A nova sede fará cobertura abrangente no território, alcançando as comunidades rurais de Irapuru; toda comunidade rural do município terá atendimento direcionado ao ESF 3, além de uma agente comunitária de Saúde somente para a área rural.

“Quem atua na saúde pública municipal há várias décadas reconhece a importância da atenção primária bem perto do usuário. Além do atendimento imediato, o ESF é fundamental no trabalho de prevenção de doenças; a nova unidade vem para somar e auxiliar no atendimento de nossa população”, salientou a secretária de Saúde Ariane Strasser.

O prefeito Mazinho, o vice Luiz e o presidente da Câmara Heitor, foram até o local para acompanhar o funcionamento da unidade.

A inauguração oficial da unidade deve acontecer em breve.