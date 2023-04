LUCÉLIA: Paróquia realiza Tríduo Pascal com grande participação da comunidade

Na noite da Quinta-feira Santa (06), foi iniciada pela Paróquia da Sagrada Família de Lucélia o Tríduo Pascal com a Santa Missa da Ceia do Senhor, da Instituição da Eucaristia e do Ministério Sacerdotal.

Presidida pelo pároco Pe. Adriano e assistida pelo Diácono Muriel, a solenidade contou com a participação dos fiéis. Após a homilia, houve o rito de lava-pés e no final, o Santíssimo Corpo de Cristo, armazenado no Cibório, foi transladado para o altar da reposição, especialmente ornamentado, no Salão Paroquial, para o começo da Vigília Eucarística com os movimentos e pastorais da comunidade paroquial.

E na tarde da Sexta-feira Santa (07), foi dada a continuidade ao Tríduo Pascal com a Celebração Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor, na Igreja Matriz.

Já na noite da Sexta-feira Santa aconteceu a meditação das estações dolorosas da Via-Sacra, com cânticos e orações em frente da Igreja Matriz. Ao final, em silêncio, houve a procissão luminosa com a Imagem do Senhor Morto, e ao retornar ao interior do templo, os fiéis contemplaram em veneração ao Senhor Morto.

O padre Adriano destacou a grande participação da comunidade católica nas celebrações e ressaltou que a programação da Semana Santa prossegue até domingo na Igreja Matriz de Lucélia.