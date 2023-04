LUCÉLIA: Unidade móvel do Nossa Energia irá trocar lâmpadas de famílias de baixa renda

Famílias de Lucélia beneficiadas pelo programa Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) podem aproveitar a oportunidade para trocar lâmpadas por meio do projeto Nossa Energia, da Energisa.

A unidade móvel do projeto estará na Praça da Estação realizando a troca de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de tecnologia LED, no período de 10 à 14 de Abril, nos seguintes horários:

– Dia 10 (segunda-feira): das 10 às 17h30

– Dias 11, 12 e 13: 08 às 17h30

– Dia 14: das 08 às 13 horas.

Como parte do Programa de Eficiência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além da troca de lâmpadas a iniciativa tem como propósito reforçar a importância do uso consciente de energia elétrica.

Cada família poderá trocar até quatro lâmpadas. Para tanto, além de entregar as lâmpadas usadas, será necessário apresentar um documento pessoal (CPF ou RG), o Número de Identificação Social (NIS) e comprovante de residência (uma conta recente de energia).

“Mesmo as lâmpadas de tecnologia LED sendo muito mais econômicas, há famílias que não têm condições de adquiri-las. Então, a proposta do projeto é justamente auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, dando a elas a oportunidade de receberem as novas lâmpadas, juntamente com as dicas para que façam o uso consciente da energia”, reforça o coordenador de Eficiência Energética da Energisa, Thiago Peres de Oliveira.

Você sabia?

As lâmpadas de tecnologia LED representam uma economia de até 80% ao ser

comparada com as fluorescentes. Além disso, duram até 25 vezes mais que as

incandescentes e três vezes mais que as lâmpadas fluorescentes; não emitem radiação ultravioleta ou poluentes ao meio ambiente, não causam cansaço visual e ainda podem ser recicladas.