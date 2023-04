Motorista fica ferido em tombamento de caminhão na BR-153

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta das 14 horas, na altura do quilômetro 264 da rodovia. O motorista dirigia um caminhão Ford Cargo no sentido Ourinhos-Marília, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e tombou.

Com ferimentos leves, o motorista foi socorrido por ambulância da concessionária Triunfo para o Hospital das Clínicas (HC) de Marília. A reportagem do Jornal da Manhã não obteve informações sobre o estado de saúde da vítima.

O acidente interditou uma das faixas no sentido Marília-Ourinhos. O trânsito não precisou ser interditado, mas o tráfego de veículos ficou lento.