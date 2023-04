ADAMANTINA: Processos licitatórios para concessão de lotes pela Prefeitura acontecem nesta semana

A Prefeitura de Adamantina está com processos licitatórios abertos que tem como objetivo conceder lotes para empresas que desejam expandir os seus negócios ou se instalarem no município. As sessões serão realizadas nos dias 12 e 14 de abril.

O município disponibilizou ao todo 11 terrenos divididos no Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi, Distrito Industrial José Bocardi e Distrito Industrial Cidade.

Os empresários interessados podem participar dos chamamentos públicos de forma gratuita.

O edital, contendo os elementos indispensáveis para a elaboração das propostas, já está à disposição dos interessados em participar da licitação, horário das 7h30 às 11h e das 13h às 17h30, junto ao Departamento de Licitações ou em www.adamantina.sp.gov.br

A documentação e a proposta destinada ao Distrito Industrial Valentim Gatti, no Distrito Industrial Sr. Otávio Gavazzi e Distrito Industrial José Bocardi devem ser apresentadas no dia 12 de Abril de 2023 até às 08h45.

Já a documentação e a proposta dos interessados no imóvel do Distrito Industrial Cidade Joia deve ser apresentada no dia 14 de abril de 2023 até às 8h45 e a abertura dos envelopes acontecerá às 9h no Departamento de Licitação que fica no 3º andar do Paço Municipal.

“Essa é mais uma maneira da Prefeitura de Adamantina para fomentar a economia local, pois a medida além de atrair empresas de outras cidades ainda dá oportunidade para que os nossos empresários possam crescer. Por isso, convidamos os interessados a participar, porque ainda dá tempo”, finaliza Luciana Pereira, secretária de Desenvolvimento Econômico.

Dúvidas ou mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (18) 3502-9010 ou 3502-9045.