Carro de luxo atinge moto e dois morrem em Valinhos; motorista estava embriagado e foi preso

A corporação informou que o automóvel atingiu a motocicleta, e as vítimas são um homem, de 29 anos, e uma mulher, de 26. No local do acidente o motorista do Audi, de 19 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, foi levado até o 1º Distrito Policial de Valinhos.