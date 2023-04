Creche é alvo de furto em Flórida Paulista

As polícias Civil e Militar atuam neste momento em uma ocorrência de furto praticado na Creche Professora Yvonne de Oliveira Fróio, na Vila Monteiro em Flórida Paulista.

As primeiras informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional, são de que um televisor foi levado do local.

A perícia foi acionada e imagens de câmeras de monitoramento poderão ajudar no esclarecimento da autoria do furto e na possível recuperação do aparelho levado.



A TV era utilizada na realização de atividades com as crianças que com o furto, ficaram sem poder contar com o recurso muito útil à educação infantil.

A nossa reportagem segue acompanhando a ocorrência e mais informações deverão ser acrescidas ao conteúdo desta matéria nas próximas horas.